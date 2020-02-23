(للبيع)
|للبيع.شقة غرفتين فى برج البارك فيو السعديات أبوظبي هذه الشقة مكونة من : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - بلكونة - منطقة جلوس - منطقة طعام - خزانة مطبخ - 2 حمام - تواليت كود رقم : AP 110547 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053899
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