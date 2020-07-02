للبيع شقة غرفة وصالة فى الورسان الاولى الاننترناشونال قسط طويل المدى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شقة غرفة وصالة فى الورسان الاولى الاننترناشونال قسط طويل المدى - في دبي الإمارات

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للبيع شقة واسعة آل وارسان أول مدينة عالمية دبي تتكون من:- غرفة نوم واحدة مطبخ واسع حمامين صالة واسعة منظر جميل المساحة 638.95 قدم مربع المالك المباشر Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 شركة الجدول العقارية 0524297621 For sale spacious apartment al warsan first international city Dubai consists of:- One-bedroom spacious kitchen two bathrooms spacious hall nice view Area 638.95 sq.ft 59.36 Square Meters OWNER DIRECT Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 ALJADWAL REAL ESTATE
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: INTERNATIONAL CITY- INTERNATIONAL CITY
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 485,000 درهم
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062054
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