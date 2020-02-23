(للبيع)
|للبيع.شقة غرفة نوم في جزيرة الريم أبوظبي هذه الشقة مكونة من : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - غرفة طعام / جلوس مع حمام - مطبخ مودرن مع كبائن كود رقم : AP 115690 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053893
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