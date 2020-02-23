للبيع.شقة غرفة نوم في جزيرة الريم أبوظبي هذه الشقة مكونة من : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - غرفة طعام / جلوس مع حمام - مطبخ مودرن مع كبائن كود رقم : AP 115690 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733