(للبيع)
|للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز المساحه: 933 قدم مربع السعر : 688,000 درهم امتلك شقتك في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز ، ادفع ٤٠٪ فقط حتى مايو ٢٠٢١ واستلم شقتك ، وقسط الباقي على ٦٠ شهر بمعدل ١٪ شهريا ، بعد الاستلام ، مشروع مشروع لونز يوفر لك أرقى التشطيبات باقل الأسعار ، البنيه التحتية المتكاملة ، المساحات الخضراء، ملاعب أطفال مظلله ، حدائق خلابه، نادي صحي عالمي ، صالات للحفلات ، أماكن للجري والشوا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجدول للو ساطة العقارية
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز- انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|688,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071527
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