للبيع شقة روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز المساحه: 933 قدم مربع السعر : 688,000 درهم امتلك شقتك في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز ، ادفع ٤٠٪ فقط حتى مايو ٢٠٢١ واستلم شقتك ، وقسط الباقي على ٦٠ شهر بمعدل ١٪ شهريا ، بعد الاستلام ، مشروع مشروع لونز يوفر لك أرقى التشطيبات باقل الأسعار ، البنيه التحتية المتكاملة ، المساحات الخضراء، ملاعب أطفال مظلله ، حدائق خلابه، نادي صحي عالمي ، صالات للحفلات ، أماكن للجري والشوا