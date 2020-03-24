للبيع.شقة رائعة 3 غرف نوم في شاطئ الراحة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.شقة رائعة 3 غرف نوم في شاطئ الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.شقة رائعة 3 غرف نوم في شاطئ الراحة أبوظبي شقة تحتوي على : غرفة نوم ماستر - 2 غرفتين ماستر - مطبخ حديث - غرفة غسيل - غرفة خادمة مع حمام منطقة واسعة للمعيشة - حمام كود رقم : ap 115745 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 الحياة في مجمع المنيرة : مجمع المنيرة هو أحدث مشاريع الدار المُنشأ على شاطىء الراحة في أبو ظبي. ويتكون المجمع من أبراج سكنية وفيلات واقعة على الشاطئ ومحلات تجارية ومطاعم ومبنى للمكاتب.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 026592300

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056776
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