للبيع.شقة رائعة 3 غرف نوم في شاطئ الراحة أبوظبي شقة تحتوي على : غرفة نوم ماستر - 2 غرفتين ماستر - مطبخ حديث - غرفة غسيل - غرفة خادمة مع حمام منطقة واسعة للمعيشة - حمام كود رقم : ap 115745 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733