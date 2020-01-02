للبيع شقة رائعة غرفتين وصالة + غرفة خادمة - أبوظبي، جزيرة الريم، هيدرا أفنيو تاور شركة فاين هوم العالمية للعقارات تقدم لكم عرض حصري شقة تتكون من غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة واسعة - حمام ضيوف - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ ذو تصميم عصري مع خزانات خشبية المرافق حمام سباحة - مواقف سيارات تحت الأرض - صالة رياضية مجهزة بالكامل rn ap115437 - لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا orn 2018/ 53733 / هاتف: 026592300