للبيع شقة داخل جزيرة ابوظبى موقع ممتاز

(للبيع)
|للبيع شقة في برج الياقوت منطقة الدانة أبوظبي غرفتين وصالة وثلاث حمامات بلكونه مطبخ كبير مساحة 132 متر مربع مطلوب 1 مليون و200 ألف / موبايل + واتساب: 055 523 2305
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوسيف
|التليفون:
|0555232305
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|العنوان:
|ابوظبى- ابوظبى
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077591
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