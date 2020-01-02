(للبيع)
|شركة فاين هوم العالمية للعقارات "تقدم لكم عرض حصري للبيع شقة جميلة غرفة نوم ماستر في أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1 الشقة مكونة من غرفة نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - حمام - غرفة تجميل rn ap 114409 - لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية orn 2018/ 53733 / هاتف: 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FineHome
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1- جزيرة الريم
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047468
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