للبيع شقة جميلة غرفة نوم ماستر في أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1

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صورة الاعلان: للبيع شقة جميلة غرفة نوم ماستر في أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1 - في أبو ظبي الإمارات

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شركة فاين هوم العالمية للعقارات "تقدم لكم عرض حصري للبيع شقة جميلة غرفة نوم ماستر في أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1 الشقة مكونة من غرفة نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - حمام - غرفة تجميل rn ap 114409 - لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية orn 2018/ 53733 / هاتف: 026592300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FineHome
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1- جزيرة الريم
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047468
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