شركة فاين هوم العالمية للعقارات "تقدم لكم عرض حصري للبيع شقة جميلة غرفة نوم ماستر في أبوظبي، جزيرة الريم، الجيت تاور 1 الشقة مكونة من غرفة نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - حمام - غرفة تجميل rn ap 114409 - لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية orn 2018/ 53733 / هاتف: 026592300