(للبيع)
|للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - المساحة 250م مكونة من 4 غرف، ريسبشن 3 قطع، غرفة مربية، و 2 حمام بالطابق الثانى بها كل المرافق غاز- كهرباء - مياه - حديثة ولم تسكن من قبل والاستلام فورى. تشطيب كامل باعلى جودة وجميع الشغل بخامات مستوردة أصلية - فيو داخلى وخارجى. للاستعلام 01272247799 – 01099841857
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م. أكمل
|التليفون:
|01272247799
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|العنوان:
|للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - إستلام فورى- مدينة العبور الحى السادس 1 - حى الفيلات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100093
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