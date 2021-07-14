للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - إستلام فورى

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تفاصيل الإعلان
للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - المساحة 250م مكونة من 4 غرف، ريسبشن 3 قطع، غرفة مربية، و 2 حمام بالطابق الثانى بها كل المرافق غاز- كهرباء - مياه - حديثة ولم تسكن من قبل والاستلام فورى. تشطيب كامل باعلى جودة وجميع الشغل بخامات مستوردة أصلية - فيو داخلى وخارجى. للاستعلام 01272247799 – 01099841857
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م. أكمل
التليفون: 01272247799

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العنوان: للبيع شقة بحى الفيلات سادس (1) بمدينة العبور - إستلام فورى- مدينة العبور الحى السادس 1 - حى الفيلات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100093
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