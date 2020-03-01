للبيع شقة ببرج بوابة الشارقة

(للبيع)
|للبيع شقة بالشارقة النهدة برج بوابة الشارقة اطول ابراج الشارقة تقع الشقة في قمه البرج في الواجهة الامامية المساحة 1759 قدم 3 غرف و صالة و 3 حمامات و مطبخ و ستور و باركن اطلالة كاملة على دبي و صحاري مول متوفر خدمات ( الجيم / الجاكوزي/ ساونا ) عمر البرج 3 سنوات رسوم الصيانة السنوية 6800 درهم مطلوب 600 ألف درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- النهدة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055693
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