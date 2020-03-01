للبيع شقة ببرج بوابة الشارقة

للبيع شقة بالشارقة النهدة برج بوابة الشارقة اطول ابراج الشارقة تقع الشقة في قمه البرج في الواجهة الامامية المساحة 1759 قدم 3 غرف و صالة و 3 حمامات و مطبخ و ستور و باركن اطلالة كاملة على دبي و صحاري مول متوفر خدمات ( الجيم / الجاكوزي/ ساونا ) عمر البرج 3 سنوات رسوم الصيانة السنوية 6800 درهم مطلوب 600 ألف درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283