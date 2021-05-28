للبيع شقة بالورديان الشاملة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع المكان الورديان الشاملة الدور الثاني عشر وليس الأخير المساحة 90 متر علي الطوب الشقة ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ وجميع غرفها مشمسة ويوجد أسانسير وعداد كهرباء ومياه خاص بالشقة وتمت المصالحة لاي استفسار التواصل مع البرنس عطية 01225569430
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرنس عطية
التليفون: 01225569430

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العنوان: شارع شداد موازي لشارع الامان والمكس- الورديان
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096533
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