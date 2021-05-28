للبيع شقة بالورديان الشاملة

شقة للبيع المكان الورديان الشاملة الدور الثاني عشر وليس الأخير المساحة 90 متر علي الطوب الشقة ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ وجميع غرفها مشمسة ويوجد أسانسير وعداد كهرباء ومياه خاص بالشقة وتمت المصالحة لاي استفسار التواصل مع البرنس عطية 01225569430