للبيع شقة بالورديان الشاملة

(للبيع)
|شقة للبيع المكان الورديان الشاملة الدور الثاني عشر وليس الأخير المساحة 90 متر علي الطوب الشقة ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ وجميع غرفها مشمسة ويوجد أسانسير وعداد كهرباء ومياه خاص بالشقة وتمت المصالحة لاي استفسار التواصل مع البرنس عطية 01225569430
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرنس عطية
|التليفون:
|01225569430
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع شداد موازي لشارع الامان والمكس- الورديان
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096533
80,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في الإسكندرية مصر
1,500 جنيه
1,050,000 جنيه