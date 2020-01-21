للبيع شقة بالمجاز2

(للبيع)
|للبيع شقة للسكن او الاستثمار بالشارقة المجاز 2 مقابل حديقة المجاز مساحة 2000 قدم 3 غرف نوم وصالة وموزع وغرفة خادمة مع موقف سيارة مؤجرة 55 ألف درهم رسوم خدمات 19 الف درهم شامل التكييف مطلوب 750 الف درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- المجاز2
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054618
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