للبيع شقة بالمجاز2

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع شقة للسكن او الاستثمار بالشارقة المجاز 2 مقابل حديقة المجاز مساحة 2000 قدم 3 غرف نوم وصالة وموزع وغرفة خادمة مع موقف سيارة مؤجرة 55 ألف درهم رسوم خدمات 19 الف درهم شامل التكييف مطلوب 750 الف درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - المجاز2
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 درهم
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054618
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