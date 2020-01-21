للبيع شقة بالمجاز2

للبيع شقة للسكن او الاستثمار بالشارقة المجاز 2 مقابل حديقة المجاز مساحة 2000 قدم 3 غرف نوم وصالة وموزع وغرفة خادمة مع موقف سيارة مؤجرة 55 ألف درهم رسوم خدمات 19 الف درهم شامل التكييف مطلوب 750 الف درهم للتواصل 00971562135283