للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
أمتلك واستثمر واستلم فورا شاليه 40متر+رووف30متر فى أرقى قرى راس سدر يطل على البحر رؤية مباشره فقط ادفع 80 الف حجز وتعاقد واستلام والباقى تقسيط على 72شهر بدون فوائد حمامات سباحة - مطاعم وكافتيريا- مول تجارى - فندق - اكوا بارك - أمن وحراسه- جراجات - منطقة العاب للاطفال تشطيب سوبر لوكس - ملكية مسجله نهائيا إجمالى سعر الشاليه : 320 الف للاستفسار :01006053878 - 01103982228
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد سعد
التليفون: 01006053878

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: قرية أميجو بيتش- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 320,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114912
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