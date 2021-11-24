للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

(للبيع)
|أمتلك واستثمر واستلم فورا شاليه 40متر+رووف30متر فى أرقى قرى راس سدر يطل على البحر رؤية مباشره فقط ادفع 80 الف حجز وتعاقد واستلام والباقى تقسيط على 72شهر بدون فوائد حمامات سباحة - مطاعم وكافتيريا- مول تجارى - فندق - اكوا بارك - أمن وحراسه- جراجات - منطقة العاب للاطفال تشطيب سوبر لوكس - ملكية مسجله نهائيا إجمالى سعر الشاليه : 320 الف للاستفسار :01006053878 - 01103982228
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سعد
|التليفون:
|01006053878
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|قرية أميجو بيتش- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|320,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114912
114,000 جنيه
170,000 جنيه
41,000 جنيه
47,000 جنيه
47,000 جنيه
41,000 جنيه
71,000 جنيه
(للبيع)- في جنوب سيناء مصر
83,000 جنيه
25,000 جنيه
33,000 جنيه
47,000 جنيه
66,000 جنيه
66,000 جنيه
238,000 جنيه
73,000 جنيه