للبيع شاليه 125 م في العين السخنة

(للبيع)
|بموقع متميز هتمتلك شاليهك برؤية كاملة للبحر ، كل وحدات القرية كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ بمساحات مختلفة ، وهتلاقى انظمة سداد مختلفة ( كاش – تقسيط) القرية متكاملة الخدمات : (حمامات سباحة – اكوبارك – كلوب هاوس – مولات – مطاعم وكافيهات – كيدز اريا ) . كلمنا على رقم : 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054521
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