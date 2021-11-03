للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

استمتع كل اجازة مع عيلتك على اجمل شاطئ رملى في لاسيرينا باى لان شاليهك على البحر مباشرة يعني اولادك مش هيتعبوا انتو رايحين او راجعين م البحر وكمان هتكون متطمن عليهم دة غير الفيو الساحر من شاليهك الشالية مساحتة75م مكون من(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) دة غير الرووف اللى هتسمتع منة برؤية البحر مع النجوم بالليل والقرية مميزاتها كتير ف هتسهل عليك اجازتك هناك وتكمل استمتاعك زى: •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب وغيرها كتييييير بمقدم بسيط 73