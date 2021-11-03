للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

(للبيع)
|استمتع كل اجازة مع عيلتك على اجمل شاطئ رملى في لاسيرينا باى لان شاليهك على البحر مباشرة يعني اولادك مش هيتعبوا انتو رايحين او راجعين م البحر وكمان هتكون متطمن عليهم دة غير الفيو الساحر من شاليهك الشالية مساحتة75م مكون من(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) دة غير الرووف اللى هتسمتع منة برؤية البحر مع النجوم بالليل والقرية مميزاتها كتير ف هتسهل عليك اجازتك هناك وتكمل استمتاعك زى: •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب وغيرها كتييييير بمقدم بسيط 73
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109923
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