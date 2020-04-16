(للبيع)
|للبيع شاحنه howo مستعمل بحالة ممتازة 375 حصان (6*4) . مكيف موديل : 2015 رقم العرض : 414158 الجير بوكس : يدوي التعليق : سوست امامي سوست خلفي السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي : اتصل بنا هاتفيا او راسلنا واتساب علي رقم 0509313043
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058198
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال