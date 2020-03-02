(للبيع)
|اختر رفيق طريقك بعناية ونحن سنساعدك بتقديم عروض مميزة لشاحنات مرسيدس أكتروس بجودة عالية وأسعار مختلفة لتختار منها ما يناسبك للسعر وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 للبيع شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 بحالة شبه جديدة موديل : 2014 . mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 612850 كم مكيف رقم العرض للسؤال عنه 224147 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس_2014
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055227
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال