(للبيع)
|للبيع سيارة BMW 316i موديل 2009 206000 كيلو فابريقه بالكامل لون أسود مرور الشيخ زايد رخصة حتى شهر 9/2021 المعاينة بالشيخ زايد مطلوب 210 ألف جنيه لمزيد من الاستفسارات :01211841784
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|01211841784
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097623
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