للبيع سيارة BMW 316i

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع سيارة BMW 316i - في القاهرة مصر

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للبيع سيارة BMW 316i موديل 2009 206000 كيلو فابريقه بالكامل لون أسود مرور الشيخ زايد رخصة حتى شهر 9/2021 المعاينة بالشيخ زايد مطلوب 210 ألف جنيه لمزيد من الاستفسارات :01211841784
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 01211841784

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشيخ زايد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097623
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21/6/2021
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21/6/2021
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اتصل

21/6/2021
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العنوان:

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اتصل

21/6/2021
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