(للبيع)
|للبيع سيارة كيا سورينتو 4×4 •موديل 2013 •عداد 190000 كيلو •دفع رباعى •3500 سي سي •اللون أبيض •فابريكه بالكامل عدا اكصدام أمامى •7 مقاعد •كراسي كهرباء •سقف بانوراما •تانى مالك من الزيرو •المعاينة بالإسكندرية مطلوب 385 ألف جنيه (قابل للتفاوض) لمزيد من الاستفسارات :01211841784
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|01211841784
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098325
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1,111 ريال