للبيع ست فلل استثماريه منطقة بني ياس بسعر مغري

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تفاصيل الإعلان
للبيع ست فلل استثماريه منطقة بني ياس مساحة الارض (12916.64 قدم ) مصرح عليها ست فلل استثماريه تصلح لاي نشاط تجاري موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكنية السعر ( 3.800.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - بني ياس
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058445
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