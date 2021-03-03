(للبيع)
|يسعدنى ان اقدم لكم زيت ذرة صافى اوكرانى درجة اولى صحي غير مهدرج يفوق الوصف البيع بالجملة من حاوية فاكثر لاتنتظر واتصل بنا في الحال ويسعدنا تواصلكم بالهاتف والواتس اب والرسائل القصيرة على الرقم التالى : 0503682103
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طعام العالم
|التليفون:
|0503682103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|للبيع زيت ذرة اوكرانى يفوق الوصف- الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086025
320 دولار
1,000 دينار
5 جنيه
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4,000 ريال
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10,500 جنيه
10,500 جنيه
10,500 جنيه
5,500 جنيه