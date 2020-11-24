(للبيع)
|للبيع دبل فيس بالتكميلي بيت الوطن ارض بتكميلي بيت الوطن بجوار سودك وقريبه من مانتن فيو وبورتو اكتوبر وبالقرب من الشيح زايد ومول العرب بافضل اماكن اكتوبر مطلوب 600000 للاتصال 0112514777 مساحه 538
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|بيت الوطن- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073841
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