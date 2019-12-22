للبيع توين هاوس بكمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر بسعر مميز

(للبيع)
|للبيع بسعر مميز توين هاوس بكمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر • مساحة المباني: 540 متر • مساحة الأرض: 445 متر • 5 غرف نوم و5 حمام • موقع مميز فيو لاند سكيب • نصف تشطيب إستلام فوري • السعر: 8,000,000 جنيه • المقدم: 6,100,000 جنيه • الأقساط: 1,900,000 لمدة 3 سنوات لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046114
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