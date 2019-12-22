للبيع توين هاوس بكمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر بسعر مميز

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صورة الاعلان: للبيع توين هاوس بكمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر بسعر مميز - في الجيزة مصر

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للبيع بسعر مميز توين هاوس بكمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر • مساحة المباني: 540 متر • مساحة الأرض: 445 متر • 5 غرف نوم و5 حمام • موقع مميز فيو لاند سكيب • نصف تشطيب إستلام فوري • السعر: 8,000,000 جنيه • المقدم: 6,100,000 جنيه • الأقساط: 1,900,000 لمدة 3 سنوات لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Future Home
التليفون: 01096834595

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العنوان: كمبوند بالم فالي (بالم هيلز) 6 أكتوبر- الشيخ زايد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046114
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