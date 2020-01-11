للبيع.تاون هاوس 4 غرف راقي في شاطىء السعديات أبوظبي هذا التاون هاوس المميز مكون من : طابق أرضي : غرفة معيشة - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ مفتوح - مجلس - حمام طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة حمام سباحة - مركز شواء - حديقة مع عشب إصطناعي نحن نعرض على أي مستثمر محتمل فرصة تأجير الفيلا بأنفسنا لمدة عام بعد إتمام اتفاقية البيع لمشاهدة الوحدة بطريقة 360 : كود رقم : VI 113444 يمكنكم التواصل مع فاين هوم : 026592300