(للبيع)
|للبيع تاون هاوس كورنر بكمبوند ميدوز بارك الشيخ زايد • مساحة الأرض: 355 متر • مساحة المباني: 300 متر • نصف تشطيب موقع مميز جدا • 4 غرف نوم وليفنج و4 حمام لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ميدوز بارك الشيخ زايد- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046127
3,000,000 دولار
8,000,000 جنيه
40,000 جنيه
2,000 جنيه