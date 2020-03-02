(للبيع)
|للبيع.تاون هاوس غرفتين مذهل في الغدير أبوظبى تاون هاوس مكون من : طابق أرضي : غرفة جلوس / معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - تواليت - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمامين جراج لسيارتين - حديقة كود رقم : VT 114551 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054763
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