للبيع.تاون هاوس غرفتين مذهل في الغدير أبوظبى تاون هاوس مكون من : طابق أرضي : غرفة جلوس / معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - تواليت - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمامين جراج لسيارتين - حديقة كود رقم : VT 114551 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733