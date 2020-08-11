للبيع بيت واسع وتشطيب ممتاز 12000 قدم - الرفاع الشارقة 1.650 مليون تفاوض

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صورة الاعلان: للبيع بيت واسع وتشطيب ممتاز 12000 قدم - الرفاع الشارقة 1.650 مليون تفاوض - في الشارقة الإمارات

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للبيع بيت واسع وتشطيب ممتاز فى الرفاع الشارقة يتكون من:- ٥ غرف نوم كبار منهم ٢ ماستر مجلس منفصل كبير صاله حوش كبير فيه مظلات سيارات جلسه كبيرة للاستراحة المساحة : 12 الف قدم = 1115 متر مربع السعر : مليون و٦٥٠ الف قابل للتفاوض AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale a spacious house and excellent finishing in Rifaa Sharjah consists of: - 5 bedrooms, 2 of which are master Large separate council Big Hall Majlis Big It's a car umbrella big rest area Area:- 12,000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

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العنوان: الرفاع- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,650,000 درهم
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064730
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