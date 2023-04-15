للبيع بيت مقسم 3 بحلوان الابار

(For Sale)
|للبيع بيت مقسم 3 أقسام بالشارقة الابار/حلوان قريب شارع واسط المساحة اقل من 9000 قدم مخطط التقسيم رسمي ومعتمد من القسم الفني ودائرة الكهرباء لايوجد فيه مخالفات نهائيا . البيت الاول / 3 غرف وصالة البيت الثاني / 3 غرف وصالة الملحق الثالث / 1 غرفة وصالة مؤجر 90 ألف درهم الدخل التقريبي 8% صافي للمالك الصيانة كاملة على المستأجر ان وجدت البيت نظيف جداً و لايحتاج صيانة بالامكان تسليم البيت فاضي أو مؤجر ( حسب الاتفاق ) . مطلوب 1,200,000 درهم للتواصل 00971562135283
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ياسمين
|Telephone:
|0562135283
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|Location:
|- الشارقة
Sharjah - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|1,200,000 Dirham
|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186180
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