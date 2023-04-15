للبيع بيت مقسم 3 بحلوان الابار

(For Sale)

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United Arab Emirates (Sharjah) [ Change location ]

Ad Information
للبيع بيت مقسم 3 أقسام بالشارقة الابار/حلوان قريب شارع واسط المساحة اقل من 9000 قدم مخطط التقسيم رسمي ومعتمد من القسم الفني ودائرة الكهرباء لايوجد فيه مخالفات نهائيا . البيت الاول / 3 غرف وصالة البيت الثاني / 3 غرف وصالة الملحق الثالث / 1 غرفة وصالة مؤجر 90 ألف درهم الدخل التقريبي 8% صافي للمالك الصيانة كاملة على المستأجر ان وجدت البيت نظيف جداً و لايحتاج صيانة بالامكان تسليم البيت فاضي أو مؤجر ( حسب الاتفاق ) . مطلوب 1,200,000 درهم للتواصل 00971562135283
Contact The Advertiser:
Contact Name: ياسمين
Telephone: 0562135283

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Location: - الشارقة
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 1,200,000 Dirham
Posting Date: 11/5/2023
Ad Number: 2186180
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