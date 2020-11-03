(للبيع)
|بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم 5 غرف وصاله ومجلس حوش كراج المالك ساكن فيه مليون 110 Aljadwal Real Estate 0589073957 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al JAdwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم- samnan
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071317
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