للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم

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تفاصيل الإعلان
بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم 5 غرف وصاله ومجلس حوش كراج المالك ساكن فيه مليون 110 Aljadwal Real Estate 0589073957 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al JAdwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم- samnan
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100,000 درهم
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071317
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