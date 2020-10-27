(للبيع)
|للبيع بيت فى العقيله شارع واحد دورين ونصف و ملحق ارضى و يوجد حوش و ممرين حول البيت مساحه البيت 444 متر و يوجد 8 مواقف سيارات للاستفسار ام مازن 90937783 98919143 نستقبل اتصالاتكم على مدار اليوم بكل اهتمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام مازن
|التليفون:
|90937783
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|العنوان:
|- صباح الاحمد
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520 دينار
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070739
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20 دينار