للبيع بيت فى العقيله شارع واحد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع بيت فى العقيله شارع واحد دورين ونصف و ملحق ارضى و يوجد حوش و ممرين حول البيت مساحه البيت 444 متر و يوجد 8 مواقف سيارات للاستفسار ام مازن 90937783 98919143 نستقبل اتصالاتكم على مدار اليوم بكل اهتمام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام مازن
التليفون: 90937783

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - صباح الاحمد
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 520 دينار
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070739
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل

لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل

(للبدل)

لدينا بيت فى ام الهيمان للبدل مع بيت او قسيمه في صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
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27/10/2020
صورة الاعلان: لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه

لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه

(للبيع)

لدينا طلب 2004 للبدل مع قسيمه على الاسود فى صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن.
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27/10/2020
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لدينا زاويه فى المطلاع للبدل

(للبدل)

لدينا زاويه فى المطلاع للبدل مع قسيمه فى صباح الاحمد و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن 90.
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27/10/2020
صورة الاعلان: لدينا سد فى المطلاع للبدل

لدينا سد فى المطلاع للبدل

(للبدل)

لدينا سد فى المطلاع للبدل مع موقع فى المطلاع و دفع الفرق لكم يرجي التواصل واتساب ام مازن 90937783 9.
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27/10/2020
صورة الاعلان: نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل

(فرص)

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم واثاث المنزل نقل داخل وخارج المنزل.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

24/9/2020
صورة الاعلان: شركة محبة ترانسبورت لـ نقل العفش و اصباغ في الكويت

شركة محبة ترانسبورت لـ نقل العفش و اصباغ في الكويت

(للبيع)

شركة محبة ترانسبورت لـ نقل عفش في كافة أنحاء الكويت مع الفك والتركيب جميع أنواع غرف النوم والمطابخ و.

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18/9/2020
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صورة الاعلان: شركة محبة ترانسبورت لـ نقل العفش في الكويت

شركة محبة ترانسبورت لـ نقل العفش في الكويت

(فرص)

هل تبي شركة نقل عفش رخيصة بالكويت ؟ هل أنت محتار من كثرة شركات نقل العفش الوهمية والغير احترافية ؟ ه.

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11/9/2020
صورة الاعلان: نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل

(فرص)

نقل عفش الكويت فك وتركيب وتغليف ونقل جميع غرف النوم والاثاث المنزل فى جميع مناطق الكويت.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

20 دينار

3/8/2020
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