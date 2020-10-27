للبيع بيت فى العقيله شارع واحد دورين ونصف و ملحق ارضى و يوجد حوش و ممرين حول البيت مساحه البيت 444 متر و يوجد 8 مواقف سيارات للاستفسار ام مازن 90937783 98919143 نستقبل اتصالاتكم على مدار اليوم بكل اهتمام