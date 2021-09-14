للبيع بيت عربي علي الشارع العام خورفكان الشارقة موقع جدا مميز

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بيت عربي خورفكان علي الشارع الرئيسي موقع جدا مميز بيت من 5 غرف نوم صالة مجلس غرفة عاملة غرفة ملابس ملحق حوش 0528477781 & 0505677118 For sale Arabic house Khorfakkan on the main street, very special location, a house of 5 bedrooms, a hall, a majlis, a maid's room, a dressing room, an external extension, a courtyard
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زين
التليفون: 0528477781

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العنوان: خورفكان- خورفكان
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 درهم
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111804
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صورة الاعلان: للبيع بيت بالرفاع بسعر لقطة - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالرفاع بسعر لقطة

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالرفاع الشارقة المساحة 3800 قدم 3 غرف وحمام واحد بينهم + ملحق مطبخ وغرفه خدامه وحمام م.
القسم: 

800,000 درهم

14/9/2021
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