للبيع بيت عربي علي الشارع العام خورفكان الشارقة موقع جدا مميز

(للبيع)
|للبيع بيت عربي خورفكان علي الشارع الرئيسي موقع جدا مميز بيت من 5 غرف نوم صالة مجلس غرفة عاملة غرفة ملابس ملحق حوش 0528477781 & 0505677118 For sale Arabic house Khorfakkan on the main street, very special location, a house of 5 bedrooms, a hall, a majlis, a maid's room, a dressing room, an external extension, a courtyard
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زين
|التليفون:
|0528477781
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|العنوان:
|خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111804
800,000 درهم