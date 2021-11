للبيع بيت عربي علي الشارع العام خورفكان الشارقة موقع جدا مميز

للبيع بيت عربي خورفكان علي الشارع الرئيسي موقع جدا مميز بيت من 5 غرف نوم صالة مجلس غرفة عاملة غرفة ملابس ملحق حوش 0528477781 & 0505677118 For sale Arabic house Khorfakkan on the main street, very special location, a house of 5 bedrooms, a hall, a majlis, a maid's room, a dressing room, an external extension, a courtyard