(للبيع)
|للبيع بيت في هالحزانه زاوي مساحه 5592قدم في 4 غرف و مجلسين رجالي ونسائي وصاله كبيره ومطبخين و4حمامات وكراج لسيارتين وغرفه خدامه مع حمام خارجي. مطلوب مليون ونص قابل السعر: 1.5 ميلون مساحة : 5592 قدم مربع real estate 0524297621 0589073957
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه- Al Hazannah
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075201
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