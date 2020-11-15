للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه

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تفاصيل الإعلان
للبيع بيت في هالحزانه زاوي مساحه 5592قدم في 4 غرف و مجلسين رجالي ونسائي وصاله كبيره ومطبخين و4حمامات وكراج لسيارتين وغرفه خدامه مع حمام خارجي. مطلوب مليون ونص قابل السعر: 1.5 ميلون مساحة : 5592 قدم مربع real estate 0524297621 0589073957
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه- Al Hazannah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075201
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