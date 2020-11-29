للبيع.بيت شعبي 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بيت شعبي 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي مكون من : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 19,827 قدم مربع كود رقم : VI 113530 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074424
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين في.
القسم: 

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | على زاوية وشارعين | 19018 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين في.
القسم: 

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم | مجلس | لكل فيلا | المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة م.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة م.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | مجلس | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مك.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | تشطيب لوكس | مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مك.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساح.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مساحة : 16,304 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي مساح.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة ال.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية مميزة | تطل على زاوية وشارعين | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة ال.
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,155 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 31,155 قدم .
القسم: 

اتصل

28/11/2020
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