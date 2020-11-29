للبيع.بيت شعبي 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي مكون من : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 19,827 قدم مربع كود رقم : VI 113530 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230