للبيع.بيت شعبي 7 غرف نوم مع حوش كبير | مدينة الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - غرفة معيشة - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ غرفة غسيل - مخزن - 7 حمامات - حوش كبير مساحة الأرض : 30,800 قدم مربع كود رقم : VI 116349 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733