للبيع .بيت شعبي | 7 غرف نوم | مع حوش كبير | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .بيت شعبي | 7 غرف نوم | مع حوش كبير | الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - غرفة معيشة - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ غرفة غسيل - مخزن - 7 حمامات - حوش كبير مساحة الأرض : 30,800 قدم مربع كود رقم : VI 116349 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072916
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17/11/2020
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