للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي : 3 غرف نوم مريحة - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 19,827 قدم مربع كود رقم : VH 978726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733