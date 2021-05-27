للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 19,827 قدم مربع كود رقم : VH 978726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095241
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صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين - في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين - في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي | 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي | 9 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

16/3/2021
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