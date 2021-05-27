(للبيع)
|للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 19,827 قدم مربع كود رقم : VH 978726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- العين
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095240
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