للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي البيت مكون من : 6 غرف نوم - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - 7 حمامات - مجلس خارجي مساحة الأرض : 30,906 قدم مربع كود رقم : VH 964947 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099845
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