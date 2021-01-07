للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي هذا البيت مكون من : 6 غرف نوم - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - 7 حمامات - مجلس خارجي كود رقم : VI 115632 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733