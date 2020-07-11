(للبيع)
|للبيع | بيت شعبي 6 غرف | منطقة الرحبة أبوظبي البيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - 3 مجالس - 2 صالة - غرفة طعام - 3 مطابخ - 7 حمامات - حوش - ملحق خارجي مساحة الأرض : 21,797.57 قدم مربع كود رقم : VI 114927 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062674
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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