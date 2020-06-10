للبيع | بيت شعبي 6 غرف | منطقة الرحبة أبوظبي البيت مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - مطبخ – حوش - مدخل مستقل ملحق خارجي مكون من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - مدخل مستقل كود رقم : VI 114920 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733