للبيع.بيت شعبي | 6 غرف | الشامخة أبوظبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام-3 مطابخ 8 حمامات - غرفة خادمة - غرفة حارس - حديقة - 2 ملحق خارجي كود رقم : VH 980766 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733