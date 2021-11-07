للبيع .بيت شعبي 6 غرف | الشامخة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - 3 مطابخ - 8 حمامات - غرفة خادمة غرفة حارس - حديقة - 2 ملحق خارجي كود رقم : VH 980766 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733