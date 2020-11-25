(للبيع)
|للبيع .بيت شعبي 5 غرف | يطل على شارعين وزاوية | مدينة زايد أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين البيت مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - 6 حمامات - مخزن - مطبخ ملحق خارج أول : 4 غرف ماستر - صالة - مطبخ ملحق خارجي ثاني : غرفة خادمة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 21,796 قدم مربع كود رقم : VI 112884 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073925
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