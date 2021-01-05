للبيع.بيت شعبي | 5 غرف | على زاوية و شارعين | بني ياس أبوظبي بيت شعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 4 حمامات - حوش السعر قابل للتفاوض مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 114919 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 بني ياس مدينة تابعة لإمارة أبوظبي ،و تقع على بعد 37 كم من قلب العاصمة أبوظبي وعلى التقاطع الرئيسي للخطين الأول الذي ي