(للبيع)
|للبيع.بيت شعبي 5 غرف | على زاوية و شارعين | بني ياس أبوظبي بيت شعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 4 حمامات - حوش السعر قابل للتفاوض مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 114919 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073943
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