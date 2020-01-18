للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز في منطقة بني ياس أبوظبي هذة البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 4 حمامات - حوش مساحه الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 114919 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733