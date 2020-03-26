للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم منطقة الفلاح أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم منطقة الفلاح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم منطقة الفلاح أبوظبي بيت شعبي في الفلاح الجديدة مكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - 2 مجلس - غرفة طعام - مطبخ عصري - غرفة غسيل - غرفة خادمة بحمام - حمامين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم بمطبخ صغير - صالة كبيرة - بلكونة - مطبخ باجهزته ملحق خارجي : غرفة سائق بحمام جراج لعدد 4 سيارات - حديقة - منطقة شواء مساحة الأرض : 11,759.96 قدم مربع كود رقم : VI 114796 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057933
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي يقع على زاويتين و3 شوارع في منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي يقع على زاويتين و3 شوارع في منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي يقع على زاويتين و3 شوارع في منطقة الرحبة أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاويتين و3 .
القسم: 

اتصل

26/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي على شارعين في بدع زايد المنطقة الغربية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في بدع زايد المنطقة الغربية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في بدع زايد المنطقة الغربية أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على زاوية و شارعي.
القسم: 

اتصل

19/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.شعبي 6 غرف في منطقة الشليلة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.شعبي 6 غرف في منطقة الشليلة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.شعبي 6 غرف في منطقة الشليلة أبوظبي بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالتين - مطبخين - .
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم في منطقة الفلاح الجديدة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم في منطقة الفلاح الجديدة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 4 غرف نوم في منطقة الفلاح الجديدة أبوظبي بيت شعبي مكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماس.
القسم: 

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز منطقة بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز منطقة بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز منطقة بني ياس أبوظبي البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من :.
القسم: 

اتصل

18/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على شارعين مكون من : 10 غرف - مطبخي.
القسم: 

اتصل

16/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع بيت شعبي في الشامخة ست غرف نوم تشطيب راقي مساحة الارض ( 200×150 قدم ) يتكون من :- ست غرف نوم.
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز في منطقة بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز في منطقة بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف بموقع مميز في منطقة بني ياس أبوظبي هذة البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين مكو.
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي على شارعين في المشرف أبوظبي هذا البيت الشعبي يقع على شارعين مكون من : 10 غرف - مطبخي.
القسم: 

اتصل

18/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager